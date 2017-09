Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Bras je eden izmed 27 francoskih kuharskih mojstrov v Michelinovem vodiču (fotografija je simbolična). Foto: Reuters Dodaj v

Kuharski mojster: Vzemite mi Michelinove zvezdice

"Svojemu življenju želim dati nov pomen"

22. september 2017 ob 13:51

Pariz - MMC RTV SLO

Priznani francoski kuhar Sébastien Bras je uredništvo Michelenovega vodnika zaprosil, naj mu vzamejo tri zvezdice, s katerimi je nagrajena njegova restavracija Le Suquet v kraju Laguiole.

Mnogi kuharji bi naredili vse, da bi se njihovo ime znašlo v "kulinarični bibliji" in da bi od gastronomskih strokovnjakov njihova restavracija dobila vsaj eno zvezdico, če že ne vseh treh. A 46-letni Bras ni med njimi. Francoz, ki sodi med najbolj znane francoske kuharske chefe, njegova restavracija pa se že 20 let ponaša s tremi Michelinovimi zvezdnicami, si tega priznanja ne želi več, piše Guardian.

Pri Michelinovem vodniku so sporočili, da so prvič dobili prošnjo, da nekoga ne omenjajo več na svojih straneh in da mu odvzamejo zvezdice. Kaj je vodilo Brasa pri tej odločitvi? Pojasnil je, da se želi znebiti "ogromnega pritiska, da ga ocenujejo za vsako jed, ki jo postreže". "Želim še naprej pripravljati izvrstno hrano, a stran od norišnice, ki jo prinesejo Michelinove zvezdice in njihovi sodniki pod krinko, ki lahko v vsakem trenutno nenapovedano vstopijo v restavracijo." V videoposnetku, objavljenem na Facebooku, je bil njegov prvi stavek: "Star sem 46 let in svojemu življenju želim dati nov pomen in na novo zapisati, kar je pomembno." Nato je Michelin zaprosil, naj ga v izdaji najboljših restavracij za prihodnje leto izpusti s seznama.

"Dva- do trikrat na leto pridejo iz Michelinovega vodiča sodniki pod krinko. Nikoli ne veš, kdaj. To pomeni, da lahko vsak dan ocenijo enega izmed 500 obrokov, ki jih pripravim. Morda bom zaradi te odločitve manj slaven, a to sprejemam."

Pri Michelinu sicer restavraciji Le Suquet že več let pojejo same hvalnice, nedavno so tako zapisali, da je hrana tam tako dobra, da "človeka začara".

A. P. J.