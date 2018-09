Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.4 od 8 glasov Ocenite to novico! Prerezani ciabatti obložimo z gobami, s suhimi paradižniki in z mocarelo. Dodaj v

Opečeni kruhki po toskansko

Zamisel za prigrizek

9. september 2018 ob 08:54

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 2 večji čabati, 2 stroka česna, 40 dag ostrigarjev, olivno olje, 5 dag v olju vloženih paradižnikov, 4 žlice paste iz črnih oliv, 15 dag mocarele, peteršilj, sol, poper.

Gobe očistimo in narežemo na večje koščke. Popražimo jih na olju ter začinimo s soljo, poprom in z nasekljanim česnom. Suhe paradižnike odcedimo.

Obe čabati prerežemo na pol in vsako polovico namažemo z olivno pasto. Obložimo jih z ostrigarji in s suhimi paradižniki ter z mocarelo. Postavimo v pečico, ki smo jo ogreli na 200 stopinj Celzija, in pečemo dobrih pet minut. Potresemo s peteršiljem in postrežemo.