Rabarbaro narežemo na koščke. Dodaj v

Rabarbara s sneženo čepico

Enostavna pomladanska sladica

4. december 2018 ob 08:30

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 70 dag rabarbare, 2 zavitka vaniljinega sladkorja, 2 beljaka, 2 žlici mletih mandljev (ali kokosove moke), 10 žlic sladkorja, maslo.

Rabarbaro operemo, ji odstranimo nitke in stebla narežemo na nekaj centimetrov dolge koščke.

V kozici segrejemo žlico masla in dodamo rabarbaro. Potresemo jo z osmimi žlicami sladkorja in vaniljinim sladkorjem, zmešamo in pokrito dušimo približno tri minute. Pečico ogrejemo na 200 stopinj Celzija. Nepregorno posodo namažemo z maslom in vanjo stresemo rabarbaro.

Dva beljaka in preostali sladkor stepemo v trd sneg. V sneg vmešamo mandlje ali kokosovo moko in ga porazdelimo po rabarbari. Za dobrih pet minut postavimo v ogreto pečico.