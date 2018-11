Odlična zamisel za kosilo? Foto: Dobro jutro Dodaj v

Ribje ruladice s papriko

Za ohranitev oblike si pomagamo z zobotrebci

14. november 2018 ob 09:56

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 1 file orade, 200 g albuminske skute, 1 žlička gorčice, sol, poper, 4 stroki česna, 1 čebula, 2 papriki, 250 g sladkega krompirja, 1/3 žličke česna, čebule v prahu, popra in karija, olivno olje.

Krompir narežemo na kose, začinimo s suhimi začimbami in oljem ter pečemo približno 30 minut na 190 °C.



File ribe premažemo z zmesjo česna, čebule v prahu, popra in karija, zvijemo v rolo in prebodemo z zobotrebci. Narežemo na kolobarje (pazimo, da zobotrebci držijo obliko ribe) in popečemo na olju. Serviramo s krompirjem in skutnim namazom.

Skutni namaz pripravimo tako, da sesekljana česen in čebulo popražimo na zmernem ognju. Dodamo sesekljano papriko, dobro začinimo in na nizki temperaturi pražimo, da se vse zmehča. Odstavimo in počakamo, da se ohladi. Zmešamo, a ne v pire. Zmešamo s skuto, gorčico in po želji dodatno popramo in solimo.

A. K., recept Blaža Ivanoviča (oddaja Dobro jutro)