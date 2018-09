Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Potrebujemo 40 dag lososovega fileja brez kože. Dodaj v

Rižota z lososom in koromačem

Dodamo suho belo vino

11. september 2018 ob 08:12

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 20 dag riža, 40 dag lososovega fileja brez kože, 1 gomolj koromača, 1 čebula, 1 dl suhega belega vina, 8 dl zelenjavne jušne osnove, 5 dag masla, parmezan, sol, poper.

Lososa narežemo na koščke. Gomolj očistimo in narežemo. Čebulo olupimo in nasekljamo. Polovico masla segrejemo. Dodamo čebulo in koromač ter dušimo pet minut.

Dodamo še riž in prilijemo vino. Ko vino izpari, prilijemo jušno osnovo in kuhamo približno 20 minut, da riž vpije vso tekočino.

Na preostalem maslu popečemo koščke lososa, jih solimo in vmešamo v rižoto. Začinimo s poprom, po potrebi dosolimo. Postrežemo s parmezanom.