Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Barva, ki pade v oči. Foto: Dobro jutro Dodaj v

Roza tortica (za vegane in nevegane)

Veliko dela za pripravo

27. oktober 2017 ob 07:55

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 200g mletih mandljev, 150 g fig, namočenih v topli vodi (1uro), sok in lupinica dveh limon, 2 žlički kakava v prahu, ščep soli, 1 dl medu oz. po okusu, oljčno olje za uravnavanje gostote (za nevegane lahko stopljeno maslo), marmelada za premaz (po želji).

Kremna masa: 200g indijskih oreščkov namočenih čez noč v topli vodi, 100g kokosove moke, 100g tofuja (nevegani lahko kremni sir), 1 banana, 4dl riževe smetane (nevegani sladka smetana), 3 žlice pireja iz pečene rdeče pese z medom (olupljeno, narezano peso prelijemo s sokom limone, prelijemo z medom, dodamo strok vanilje ter pečemo na 180°C 45 minut oziroma dokler ne karamelizira, spiriramo), sok dveh limon (oziroma po okusu), med po okusu, 10g agarja (po želji), narezane pistacije za posutje.



Pripravimo si manjši okrogel pekač in ga obložimo s peki papirjem ter premažemo z oljčnim oljem (nevegani s stopljenim maslom). Dobro premažemo tudi stranice.

Za bazo vse sestavine dobro premešamo v električnem mešalniku, da dobimo zelo gosto drobtinasto maso (gostoto uravnavamo z oljčnim oljem oziroma z mletimi mandlji). Pripravljeno maso močno vtisnemo v tortni model in poravnamo z žlico. Damo v hladilnik.

Kuhajmo z nami!

Več receptov na dobrojutro.rtvslo.si.



Medtem za kremo v električnem mešalniku najprej dobro zmešamo oreščke in limonin sok v svilnato maso. Dodamo tofu, kokosovo moko in banano ter ponovno močno premešamo. Dodamo še vse druge sestavine in dobro premešamo. Dobiti moramo gosto maso, ki ji po želji lahko dodamo agar in premešamo.

Osnovo v tortnem modelu premažemo z marmelado in prelijemo z pripravljeno maso. Poravnamo ter prekrijemo s prozorno folijo za živila. Pustimo vsaj 6 ur v hladilniku oziroma najbolje čez noč. Okrasimo lahko z karamelizirano rdečo peso oziroma po želji ter posujemo z narezanimi pistacijami.

A. P. J., Metka Paragi (oddaja Dobro jutro)