Sladka pisemca

Pecivo z vanilijevo kremo

15. december 2018 ob 10:23

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: zavitek listnatega testa, vaniljina krema iz 1 litra mleka.



Za kuhano testo potrebujemo: 3 dl vode, 50 g sladkorja, 100 g masla, 250 g moke, malo soli, 5 jajc, sladkor v prahu



Najprej skuhamo testo tako, da zavremo vodo, v katero smo dali sladkor, sol in maslo. Ko voda zavre, med stalnim mešanjem dodamo moko. Ko se napravi kepa, jo še malo pokuhamo in testo ohladimo toliko, da lahko vanj med mešanjem z električnim mešalnikom dodajamo vsako jajce posebej. Pred vsakim novim dodajanjem jajca, testo močno premešamo, da postane gladko in se sveti.

Listnato testo razvaljamo in razrežemo na približno 10 centimetrov velike kvadratke. V sredino vsakega kvadratka damo veliko žlico kuhanega testa (po želji lahko dodamo še mali košček čokolade). Robove premažemo z vodo in jih kot pisma spnemo. Pazimo, da pustimo prostor znotraj, ker kuhano testo zelo naraste. Pečemo na 200 °C približno pol ure oz. do zlatorumene barve. Ohlajenim napravimo z nožem male luknjice (so votli) in jih z dresirno vrečko napolnimo z vaniljevo kremo. Posujemo s sladkorjem in uživamo.

Recept Metke Paragi (oddaja Dobro jutro)