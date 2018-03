Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Špinačo postrežemo s kuhanim jajcem in popečenim kruhom. Foto: Dobro jutro Dodaj v

Špinača po andaluzijsko

Okusna jed

20. marec 2018 ob 10:03

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 500 g kuhane čičerike, približno pol kg sveže špinače, 3 rezine popečenega kruha (na oljčnem olju), 1 čebula, 3 stroke česna, pomarančna (neškropljena) lupina (kos), lovorjev list, peteršilj, žlička in pol rdeče paprike v prahu, sol, poper, kuhana jajca (po želji).



Prevremo špinačo v slani vodi, odcedimo in pustimo na strani. V terilnici (ali s paličnim mešalnikom) stremo popečen kruh z malo čičerke in oljčnega olja, da dobimo pasto. Na oljčnem olju nežno popečemo česen, čebulo, pomarančno lupino in papriko v prahu. Dodamo pasto iz kruha, odcejeno in zrezano špinačo, peteršilj, lovorjev list in preostalo čičeriko. Zalijemo z vodo in ustrezno začinimo ter kratko prevremo.

Postrežemo s kuhanim jajcem in popečenim kruhom.

K. Ši., Metka Paragi (oddaja Dobro jutro)