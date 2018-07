Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.6 od 5 glasov Ocenite to novico! Testenine skuhamo, odcedimo in zmešamo s korenjem in ohrovtom. Foto: EPA Dodaj v

Testenine s korenjem

Zelenjavo začinimo s kumino, soljo in poprom

26. julij 2018 ob 08:28

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 35 dag kratkih testenin, 2 šalotki, 40 dag ohrovta, 30 dag korenčka, kumina, 5 dag dimljenega sira, 3 dl jušne osnove, 3 žlice olivnega olja, sol, poper.

Ohrovt očistimo in narežemo na trakove. Korenje ostrgamo in narežemo na tanka kolesca. Šalotko nasekljamo in popražimo na olju.

Dodamo ohrovt in korenje, zalijemo z jušno osnovo in dušimo toliko časa, da se zelenjava zmehča. Po potrebi prilijemo še malo vode. Začinimo s kumino, soljo in poprom. Testenine skuhamo, odcedimo in zmešamo s korenjem in ohrovtom. Potresemo z naribanim sirom in takoj postrežemo.