Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Svinjski file s slivami in porom. Foto: Z vrta na mizo Pehtrančki. Foto: Z vrta na mizo VIDEO Z vrta na mizo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Video: Svinjski file s slivami in porom

Recepti iz 10. oddaje Z vrta na mizo

7. januar 2017 ob 16:29

Ljubljana - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

Sestavine: svinjski file, slanina lardo, suhe slive, por, maslo, oljčno olje, timijan, korenje, limona, brstični ohrovt, brokoli, cvetača, treviso radič, sladka smetana, sol.

Svinjski file opečemo na oljčnem olju z obeh strani. Dodamo maslo. File vzamemo iz ponve, vanjo pa damo suhe slive, por in timijan.

Korenje narežemo na trakove, lardo pa na tanke lističe. Nastrgamo limonino lupino. File zarežemo po sredini in ga razpremo, posolimo in napolnimo s suhimi slivami, porom in malo masla. Mreno svinjske potrebušine razgrnemo in nanjo položimo slanino, korenje, nastrgano limonino lupino ter seveda napolnjen file.

Zavijemo in damo v pečico, kjer ga pečemo 10 minut na 180 stopinjah Celzija ter še 10 minut na 160 stopinjah Celzija oz. do središčne temperature 80 stopinj Celzija.

V kropu skuhamo brokoli, brstični ohrovt in cvetačo. v ponvi na oljčnem olju opečemo nekaj že skuhane zelenjave, ostalo zelenjavo pa pretlačimo s paličnim mešalnikom. Prelijemo jo v ponev, dodamo sladko smetano, premešamo.

Žličniki

Sestavine: 100 g masla, 150 g moke, 1 dcl mleka, 150 g naribanega sira, 4 jajca, sol.

Maslo raztopimo in dodamo moko. Premešamo in dodamo mleko. Osolimo, primešamo sir ter jajca. Zajemamo z omočeno žlico in žličnike polagamo v krop. Ko priplavajo na površje so kuhani.

Na krožniku serviramo zelenjavno omako s smetano, žličnike, kuhano zelenjavo in svinjski file napolnjen s porom in suhimi slivami.

Pehtrančki

Sestavine: mleko, sladkor, kvas, pol kg moke, 3 rumenjaki, 100 g masla, sladka smetana, suhi pehtran.

Kvasec: v mleko dodamo malo sladkorja in kvas. Ko se zmes speni, je gotova. Dodamo jo v moko. Primešamo 3 žlice sladkorja, 3 rumenjake ter maslo. Zgnetemo testo in ga pustimo, da 2x vzhaja. Testo razvaljamo po pomokanem prtu in ga premažemo z maslom ter posujemo s pehtranom.

Ga zavijemo ter razrežemo na široke kolute, ki jih naložimo v namaščen pekač. 30 minut jih pečemo na 180 stopinjah celzija. Pekač vzamemo iz pečice in pehtrančke prelijemo s sladkano sladko smetano. pečemo jih še 10 minut.

Dober tek!

D. S., Primož Dolničar (Z vrta na mizo)