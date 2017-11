Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.1 od 10 glasov Ocenite to novico! Kremo okrasimo s kupčkom stepene smetane. Foto: freedigitalphotos.net Dodaj v

Ananas z vinsko kremo

Okus po vanilji, limoni in marsali

26. november 2017 ob 11:35

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 4 zelo sveži rumenjaki, 10 dag sladkorja v prahu, zavitek vaniljevega sladkorja, 2 dl marsale ali polsuhega belega vina, 4 žlice rjavega sladkorja, 5 dag masla, limona, majhen ananas.

Ananas očistimo in narežemo na centimeter debela kolesca. V kozici karameliziramo rjavi sladkor. Dodamo dve žlici vode in maslo.

Ko se maslo stopi, dodamo še limonin sok in segrevamo še dve minuti. Takrat dodamo ananas in zmešamo. V vroči vodni kopeli (voda ne sme zavreti) z metlico penasto stepamo rumenjake, sladkor in vaniljev sladkor. Prilijemo marsalo ali vino in stepamo naprej, da se pena močno zgosti. Ananas postrežemo z vinsko kremo.