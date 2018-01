Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.6 od 10 glasov Ocenite to novico! Juho izboljšamo s smetano. Foto: www. freedigitalphotos.net Dodaj v

Krompirjeva juha z brokolijem

Na koncu vmešamo nariban sir

24. januar 2018 ob 09:29

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 50 dag krompirja, 1 čebula, 40 dag brokolija, 5 dag sira, 1 liter zelenjavne jušne osnove, 1 dl smetane, mleta sladka paprika, olivno olje, sol, poper.

Krompir olupimo in narežemo na kocke, brokoli razdelimo na cvetove, stebla pa narežemo. V kozici segrejemo nekaj žlic olja.

Popražimo nasekljano čebulo, dodamo krompir in pražimo še nekaj minut. Dodamo brokoli in prilijemo jušno osnovo. Zavremo, pokrijemo in na srednjem ognju kuhamo približno 15 minut.

Juho začinimo s soljo in poprom, odstavimo ter pretlačimo. Vmešamo smetano (sladko ali kislo) in nariban sir ter začinimo še s ščepcem mlete sladke paprike.