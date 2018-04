Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Buče narežemo na kockice in jih pokuhamo. Foto: freedigitalphotos.net Dodaj v

Rižota z bučo in korenčkom

Kocke buče najprej pokuhamo

16. april 2018 ob 13:10

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 500 g buče, 2 skodelici riža, 250 g korenčka, 1 čebula, 3 stroki česna, 1 čajna žlička žafrana, 25 g masla, jušna kocka sol in poper.

Bučo očistimo, narežemo na kockice in jih štiri minute kuhamo. Buče odcedimo in ohladimo.

Vodo shranimo in vanjo zakuhamo jušno kocko, s katero bomo pozneje zalivali rižoto. V večji ponvi segrejemo maslo in prepražimo nasekljano čebulo, dodamo narezan korenček in na koncu dodamo še bučo.

Po približno petih minutah dodamo riž. Dobro premešamo in zalivamo z jušno vodo, dokler ni riž kuhan. Na koncu dodamo sol in poper po okusu, česen in žafran. Malo premešamo in postrežemo.