Tunin namaz z zelišči in čebulico

Začinjeno z drobnjakom in kaprami

20. september 2017 ob 09:38

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 3 male pločevinke tunine, limona, 2 mladi čebulici, pol šopka peteršilja, pol šopka drobnjaka, 15 dag zeliščnega sirnega namaza, 2 žlici kaper, sol, poper.

Limono operemo in ožamemo. Tunino dobro odcedimo, pretlačimo z vilicami in zmešamo z limoninim sokom. Čebulici očistimo in narežemo na tanka kolesca.

Peteršilj in drobnjak oplaknemo, osušimo in skupaj s kaprami drobno nasekljamo. Tunino, čebulico, peteršilj, drobnjak, sirni namaz in kapre zmešamo. Po okusu začinimo s soljo in poprom. Po želji v namaz dodamo še pretlačeno trdo kuhano jajce. Postrežemo z opečenimi kruhki, kuhanim krompirjem ...