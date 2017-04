Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Lahka tortica z malinami Foto: Ksaver Šinkar (Pregreha brez greha) Brezglutenske ajdove palačinke Foto: Ksaver Šinkar (Pregreha brez greha)

Ajdove palačinke in kot vetrič lahka tortica z malinami

Recepta iz oddaje Pregreha brez greha

26. april 2017 ob 09:53

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine za ajdove palačinke: 5 jajc, 200 g ajdove moke, 100 g sladkornega nadomestka, ščep soli, 0,5 l mleka.

Jajca, sol in nadomestek sladkorja gladko stepemo, dodamo moko in gladko vmešamo. Dodamo še mleko in dobro premešamo. Testo pustimo počivati vsaj pol ure na hladnem. Testo premešamo, po potrebi dodamo še malo mleka in spečemo palačinke.

Sestavine za ekspres slivovo marmelado: 500 g suhih izkoščičenih sliv, 1 žlica ruma, sok polovice limone, ščep mletega cimeta.

Slive operemo in v loncu prekrijemo z vodo, dodamo rum, cimet in limonin sok ter zavremo. Še vroče zmeljemo v sekljalniku ter prelijemo v steklen kozarec.



TORTICA, LAHKA KOT VETRIČ, Z MALINAMI

Sestavine za tortico: 260 g grškega jogurta, 200 g beljakov, sok in lupinica 1 neškropljene limone,- 170 g sladkornega nadomestka, 15 g želatine.

Želatino namočimo v mrzlo vodo. Limonin sok in lupinico ter sladkorni nadomestek zavremo, odstavimo ter primešamo ožeto želatino. Zmes malce ohladimo in primešamo grškemu jogurtu.

Beljake stepemo v sneg in v treh delih vmešamo v zmes z grškim jogurtom. Pripravek nalijemo v poljuben model in postavimo v hladilnik. Ko se zmes strdi tortico vzamemo iz modela in postrežemo z zmečkanimi malinami.

Omaka in obloga: 150 g malin, 1 zvrhana žlica sladkornega nadomestka.

Dober tek!

Urška Dolinšek (Pregreha brez greha)

VIDEO Pregreha brez greha

Foto: Ksaver Šinkar