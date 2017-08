Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 5 glasov Ocenite to novico! Pretlačeni buči dodamo nasekljan paradižnik, jušno osnovo in ješprenj. Foto: freedigitalphotos.net Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Bučna juha z ješprenjem

Na koncu potresemo s parmezanom in poprom

4. avgust 2017 ob 09:04

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 70 dag bučnega mesa, 15 dag ješprenja, šalotka, 2 zrela paradižnika, 7 dl zelenjavne jušne osnove, olje, parmezan, sol, poper.

Buči odstranimo seme in jo olupimo. Narežemo jo na kocke. Šalotko olupimo in narežemo na četrtine. Bučo in šalotko damo v lonec, prilijemo toliko vode, da je zelenjava pokrita, in kuhamo, da se buča zmehča.

Vse pretlačimo ali zmeljemo z električnim mešalnikom in zlijemo spet v lonec. Prilijemo vročo jušno osnovo, dodamo nasekljan paradižnik in čez noč namočen ješprenj. Solimo in kuhamo, da se ješprenj zmehča. Ko odstavimo, dodamo nekaj žlic olja. Potresemo s parmezanom in poprom.