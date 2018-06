Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Za piko na i po girosih potresemo popečene pinjole. Foto: Dobro jutro Dodaj v

Grški giros s feta namazom, tunino in pinjolami

Poletna poslastica

19. junij 2018 ob 11:47

Ljubljana - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Sestavine: 2 tanka naan kruha ali lepinji, 3 konzervi tunine, 4 žlice grškega jogurta, 30-40 gramov fete, nekaj listov solate ali špinače, 1 sveža ali okisana kumara, šopek drobnjaka ali mlada čebulica, 2-3 žlice limoninega soka ali jabolčnega kisa, pest pinjol.



Jogurt in feto dobro zmešamo v fin namaz. Pinjole na ponvi brez maščobe popečemo do zlato rjave barve. Namaz namažemo po celotni površini obeh tankih kruhov. Eno tretjino namaza prihranimo.

Na sredini razporedimo solato, na kolobarje naribano kumaro in tunino, čez vse skupaj pa potresemo drobnjak in popečene pinjole. V preostali namaz vmešamo limonin sok in ga pokapamo čez razporejene sestavine.



Jogurtov naan



Sestavine: 400 gramov ostre moke, 150 ml jogurta, 80 ml vode, 20 ml oljčnega olja, žlica kisa, čajna žlička soli.

Moko zmešamo s soljo. Jogurt, kis, vodo in olje zmešamo, vlijemo k moki in zgnetemo v mehko testo. Testo pustimo počivati 30 minut, nato režemo stran majhne koščke in jih z rokami raztegnemo v tanek krog velikosti vaše ponve.

Ponev premažemo z oljem samo za prvič, potem pa naane pečemo brez dodatnega premaza. Pečemo jih toliko časa na vsaki strani, da se na testu naredijo temne pike (minuto na eni strani in minuto na drugi). Postopek ponavljamo toliko časa, da zmanjka testa.

Oddaja Dobro jutro