Kolač z ananasom in mandeljni

Začinjen z rumom in vaniljevim sladkorjem

25. oktober 2017 ob 16:59

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 6 rezin ananasa v kompotu, 15 dag masla, 3 jajca, 10 dag sladkorja, 6 dag moke, 6 dag mletih mandljev, 1 vaniljev sladkor, pol žličke pecilnega praška, rum, 2 žlici rjavega sladkorja, 3 žlice mandljevih lističev.

Pečico ogrejemo na 180 stopinj. V kozici razpustimo 12 dag masla in ga zmešamo z jajci, sladkorjem in vaniljevim sladkorjem. Dodamo malo ruma.

Vmešamo presejano moko s pecilnim praškom in mlete mandlje. Preostalo maslo razpustimo in zlijemo v pekač (premera 24 cm), potresemo z rjavim sladkorjem in mandljevimi lističi. Obložimo z odcejenim ananasom in prelijemo s testom.

Pečemo 30-40 minut. Kolač zvrnemo na krožnik tako, da je ananas na vrhu.