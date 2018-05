Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.3 od 6 glasov Ocenite to novico! Cmoke lahko postrežemo zraven mesne omake. Foto: Pixabay Dodaj v

Krompirjevi cmoki, polnjeni s slanino

31. maj 2018 ob 12:09

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 1 kg krompirja, 80 g moke, 70 g pšeničnega zdroba, jajce, muškatni orešček, 100 g slanine, maslo, žemlja, drobtine, sol.

Krompir skuhamo v lupinah, mlačnega olupimo in pretlačimo. Vmešamo moko, zdrob in jajce, začinimo s soljo in muškatnim oreščkom ter zgnetemo testo.

Na dveh žlicah masla popražimo na kocke narezano slanino in žemljo. Testo razvaljamo, da je debelo približno dva centimetra, in ga narežemo na šest centimetrov velike kvadrate. Na vsakega damo kocko slanine in kocko žemlje.

Testo dobro stisnemo in oblikujemo cmoke. Skuhamo jih v osoljenem kropu (približno 10 minut) in zabelimo z na maslu popraženimi drobtinami.

A. K.