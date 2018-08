Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Katere so vaše naljubše testenine? Foto: BoBo Dodaj v

Metuljčki s papriko in sirom

Paprike očistimo, operemo in narežemo na trakove

15. avgust 2018 ob 08:58

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 50 dag testenin metuljčkov, 20 dag svežega sirnega namaza, 50 dag rdeče paprike, večja čebula, olivno olje, sol, poper.

Paprike očistimo, operemo in narežemo na trakove. Na malo olja popražimo nasekljano čebulo, dodamo papriko in jo na srednjem ognju pražimo nekaj minut.

Po potrebi prilijemo nekaj žlic vode in dušimo, da se paprika zmehča. Odstavimo in papriko zmeljemo s paličnim mešalnikom. Vmešamo sirni namaz in začinimo s soljo in poprom.

Metuljčke skuhamo v osoljenem kropu, jih odcedimo in zmešamo z omako iz paprike.