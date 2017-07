Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.9 od 7 glasov Ocenite to novico! Vam diši pica? Privoščite si jo kar doma! Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Pica s papriko in olivami

Začinjena s kaprami in parmezanom

26. julij 2017 ob 12:04

Sestavine: 50 dag testa za pico, 1 velika čebula, 40 dag svežih mesnatih paprik, 10 dag zelenih oliv, 2 žlici kaper, 5 dag parmezana, olivno olje, sol.

Čebulo narežemo na tanka kolesca. Papriko očistimo in narežemo na trakove. Segrejemo dve žlici olja in nekaj minut pražimo čebulo, dodamo papriko, pokrijemo ter na šibkem ognju dušimo nekaj minut. Večkrat pomešamo. Solimo.

Pečico ogrejemo na 220 stopinj. Testo razvaljamo na velikost pekača in ga položimo na namaščen pekač. Testo obložimo s papriko in čebulo ter pokapamo s sokom od pečenja. Potresemo z olivami, kaprami in nastrganim parmezanom.

Postavimo v pečico in pečemo približno 20-25 minut.