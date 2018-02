Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Piščančji file s sezamom, za prilogo pa kvinoja s pisano zelenjavo. Foto: Dobro jutro Dodaj v

Piščančji file s sezamom in kvinoja s pisano zelenjavo

Kaj bi kuhali danes?

24. februar 2018 ob 07:53

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine za piščanca s sezamom: 4 piščančji fileji, sol, poper, olje, popražena sezamova semena.



Sestavine za kvinojo s pisano zelenjavo: 30 dag kvinoje, 1 lovorjev list, 1 korenček, 7 dag pora, 8 dag rdeče paprike, 1 rdeča čebula, 1 strok česna, 5 dag koruze, 8 češnjevih paradižnikov, olje, sol, poper, drobnjak.

Piščančji file začinimo. Popečemo ga na vroči maščobi in posujemo s sezamom.



Kvinojo dobro operemo in jo pokuhamo v slanem kropu 6-10 minut, pokrijemo in odstavimo. Posebej na vročem olju popražimo zelenjavo in začinimo. Zelenjavo zmešamo s kvinojo, dodamo drobnjak in postrežemo.

T. K. B., Lojze Čop (oddaja Dobro jutro)