Marjan Šarec je obiskal južno mejo in napovedal dodatne ukrepe za njeno varovanje. Foto: BoBo

Dodatni ukrepi za omejitev nezakonitih prehodov naše južne meje so sporočilo, ki je namenjeno tako ljudem, ki živijo ob južni meji kot tudi našima sosedama Avstriji in Italiji, pa tudi državam na balkanski poti.

Neodgovorjeno sicer ostaja, ali gre za ukrepe, ki bodo vse omenjene prepričali, da Slovenija obvladuje razmere. Italija namreč ne skriva, da bo na mejo postavila ograjo, če ne bo zadovoljna z rezultati mešanih slovensko-italijanskih patrulj. To bi utegnilo Slovenijo pahniti v precej neugoden položaj.

Scenarij o tem, kaj bi se pri nas dogajalo z nezakonitimi migranti in prosilci za azil, je namreč precej jasen. Sloveniji bi hitro pošla sapa, da bi jim lahko pomagala. To opozarja tudi predsednik republike Borut Pahor in poudarja, da je treba storiti vse za preprečevanje nezakonitih migracij, saj lahko v nasprotnem Slovenija postane migrantski žep. Premier Marjan Šarec zagotavlja, da se to ne bo zgodilo, saj vlada tudi z napotitvijo dodatnih policistov na južno mejo ter njihovo boljšo opremljenostjo dela korake v pravo smer.

A dejstvo je, da župani občin na južni meji tudi po srečanju s predsednikom vlade ostajajo nezaupljivi, ker dozdajšnji ukrepi niso bili dovolj učinkoviti. In še eno dejstvo. Veliko, če ne največjo težavo predstavljajo države na balkanski migrantski poti. Te namreč konstruktivnih rešitev ne iščejo.

Premier Šarec zatrjuje, da je Slovenija s predstavniki držav na balkanski poti v stalnih stikih in da bi težave z nezakonitimi migranti lahko rešila le uporaba Frontexa na hrvaško-srbski meji in meji med Hrvaško ter Bosno in Hercegovino. A ob tem ne gre spregledati še enega dejstva, da se vpletene države o tem sploh še ne pogovarjajo, Evropska unija pa nima vpliva, da bi jih o tem prepričala.