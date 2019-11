Kdo bo varoval ljubljansko pitno vodo?

Kolumna Alenke Terlep

MMC RTV SLO

Kako je torej mogoče, da je MOL dobil gradbeno dovoljenje? Foto: BoBo

Izgradnja povezovalnega kanalizacijskega kanala C nič (C0), po katerem se bo pretakala kanalizacija iz Vodic in Medvod do čistilne naprave v Zalogu, povzroča čedalje več vroče krvi.