Foto: BoBo

Ustavno sodišče jim je namreč začasno prepovedalo zasliševanja sodnikov in tožilcev. Predsednik komisije Žan Mahnič je bil zaradi tega ogorčen. Včeraj je med drugim dejal: »Ko gre za prvorazredne, odločijo takoj oziroma dan pred zaslišanjem tožilcev, saj bi morala biti danes zaslišana Pušnik in Šketa. Mafija je torej zaščitila mafijo.«

Pa poglejmo: MAFIJA po slovarju slovenskega knjižnega jezika - zlasti v italijanskem in ameriškem okolju tajna teroristična, kriminalna organizacija ali slabšalno: skupina ljudi, ki podtalno deluje.

Torej pri nas mafijo očitno izvoli kar državni zbor. Je tudi ta del te mafije? Prav vsak sodnik svoj mandat dobi v parlamentu, vrhovni celo dvakrat. Prav tako ustavni sodniki. Njihova imena so znana, so funkcionarji, delujejo na znanih naslovih, odločajo na podlagi ustave in zakonov, pod sodbe se podpišejo.

In čeprav se z njihovimi odločitvami ni mogoče vedno strinjati; delajo tudi napake, si od poslanca največje parlamentarne stranke ( sploh NE začetnika v politiki), predsednika preiskovalne komisije, izza govornice v parlamentu tega ne zaslužijo. Seveda jih lahko kritizira - celo zelo ostro - vendar argumentirano in spoštljivo. Ne pa da jim prilepi neko nalepko, ki se dobro sliši - a nič drugega.

Ker je pač treba imeti enake vatle za vse. Je potem mafija vrnila nezakonito odvzet mandat poslancu? Je mafija vrnila zadevo Patria v vnovično sojenje? Je mafija določila da mora država v celoti financirati javno veljavne programe v zasebnih šolah? Je mafija zaustavila nezakonite hišne preiskave brez prisotnosti lastnika….?

Verjetno ne. Pa smo danes slišali kakšno opravičilo? Ali vsaj obsodbo izrečenih besed?

Nikakor od nikogar. Politika gre naprej, nivo njene razprave pa je vse bolj gostilniški in žaljiv. Vse v stilu piškotov in piškotarjev, bazenov brez vode in krofov,…..