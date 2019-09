V tem času se v palači Združenih narodov na Generalni skupčini motajo tako samodržci kot demokratično izvoljeni, tako populisti kot odgovorni državniki in državnice, tako Donaldi in Borisi kot Angele.

Na srečo je še en festival bolj ali manj slišanih govorov o pomenu skupnega reševanja globalnih problemov in na drugi strani nevarni promociji nacionalizma, iz ustaljenih tirnic vsaj malo vrgla 16-letna švedska aktivistka Greta Thunberg. Javno izražanje kritičnih pogledov na skupne zadeve je pozitivno in zaželjeno, pa vendar jih je najstnica, ki jo skrbita prihodnost in apatija politične elite, slišala tako od mogočnih predsednikov kot pametovalcev na tviterju. Čeprav ne govori nič drugega kot to, kar skoraj vsi klimatologi in klimatologinje, 98 od 100ih, ponavljajo že leta. Zemlja se segreva, za to je najverjetneje kriv človek, ukrepati je treba zdaj.

Živimo v svetu, ko so otroci odrasli, odrasli, ki bi morali kazati zrelost, pa se obnašajo kot užaljeni otroci. No, vsaj eden se. Čustven govor 16-letnice je skoraj 60 let starejši ameriški predsednik pospremil v svoji običajni maniri, skrajno nevljudno. Do ameriških volitev bo tega še veliko več, pred dnevi je Trump namreč postal četrti predsednik v zgodovini ZDA, četrti v 230-ih letih, proti kateremu so sprožili impeachment, postopek, ki se lahko konča z njegovo odstavitvijo s položaja.

Če hočemo, da demokratična družba polnokrvno deluje, moramo svoje opraviti tudi njeni državljani in državljanke. Brez aktivnega angažiranja dovolj velikega števila ljudi se zadeve pač ne morejo spremeniti. Ker boljši svet lahko ustvarimo samo z družnimi močmi. Mladi in zelo pogumna dekleta so na čelu te revolucije. Seveda plaši vse, ki se bojijo sprememb. Zato lahko gretam tega sveta rečemo samo, hvala, ker ste.