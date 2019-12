Za to so se odločili, ko so videli, v kakšnem stanju je, in si ogledali projekt prenove Joca Pečečnika. Program Europa Nostra se izvaja v sodelovanju z Inštitutom Evropske investicijske banke, podpira pa ga tudi program Evropske unije Ustvarjalna Evropa.

Maketa Pečečnikovega projekta obnove - Bežigrajkski športni park. Foto: BoBo

Izvedba aktualnih neustreznih razvojnih načrtov bi močno posegla v integriteto Plečnikovega stadiona, so zapisali pri Europi Nostri in poudarili, da novi lastnik načrtuje odstranitev skoraj vseh izvirnih elementov spomenika in zgraditev novega stadiona na njegovem mestu. Načrtovane so tudi obsežne nove graditve, kot so hotelska stolpnica, poslovni objekti in trgovski center.

Stadion si je novembra ogledal član sveta Europe Nostre, arhitekt Pedro Ponce De Leon. Položaj je predstavil 15 strokovnjakom, ti pa so odločili, da se Plečnikov stadion uvrsti na ožji seznam pri izbiranju sedmih najbolj ogroženih območij evropske dediščine. Pedro Ponce De Leon poudarja, da je stadion trenutno zapuščen in propada. Vendar je v tem trenutku še možno ohraniti vse objekte in celotno območje, s tem pa tudi njihovo identiteto ter zelo zanimivo delo arhitekta Jožeta Plečnika. Želim poudariti, da Plečnik ni le slovenski arhitekt, ampak tudi evropski. Njegovo delo je evropskim arhitektom znano. Moje mnenje je, da je eden najboljših arhitektov 20. stoletja. To je še razlog več za ohranitev tega čudovitega stadiona. Videl sem tudi predlog za popolno preobrazbo območja, ki vključuje velike objekte v okolici in celo v notranjosti. Po mojem mnenju predlog prenove ni v ravnovesju s Plečnikovim delom in pomeni delno uničenje njegove ideje.

V Ljubljani leta 1925 zgrajena mojstrovina Jožeta Plečnika, je eden najstarejših objektov, postavljenih za športne in gimnastične namene v Sloveniji, je tudi eden najzgodnejših tovrstnih objektov v Evropi. Foto: BoBo

Europa Nostra si prizadeva za reševanje ogrožene evropske dediščine in izvajanje evropskih strategij in politik, povezanih z njo. Bila je tudi ena izmed pobudnic in organizatork oz. organizatorjev evropskega leta kulture 2018. S primerom Plečnikovega stadiona bodo skušali vzbuditi pozornost evropskih strokovnjakov in javnosti ter povezati različne strani v dialog pri iskanju rešitev za ohranitev. Z Jocom Pečečnikom se niso srečali, načrtujejo pa sestanek v prihodnje. Z lastnikom se nameravamo srečati v naslednji fazi procesa; seveda je jasno, da se ničesar ne da storiti brez njegovega sodelovanja in mnenja. V Ljubljani sem bil le dva dni in se nisem imel časa srečati z njim, toda v naslednji fazi se bom, je dejal De Leon.

Prenovo Plečnikovega stadiona, ki se imenuje projekt Bežigrajski športni park, vodi nekdanji okolijski minister Jure Leben. Poudaril je, da so za odločitev Europe Nostre izvedeli iz medijev in da so njihove trditve zavajajoče, saj bodo ohranili vse zavarovane objekte. Odprti so za dialog z vsemi zainteresiranimi. Postopek projekta je v fazi pridobitve integralnega dovoljenja in če se bo končalo po njihovih pričakovanjih, bi ga lahko dobili do konca februarja.

Nominacijo je za Evropo Nostro pripravilo Društvo arhitektov Ljubljana, ki si prizadeva za ohranitev in ponovno uporabo stadiona v njegovi izvirni obliki. Odločitev Europe Nostre razumejo kot potrditev teh prizadevanj. Članica društva, arhitektka Kaja Lipnik Vehovar, je poudarila, da je odločitev sprejela nepristranska mednarodna strokovna komisija, katere presoja je popolnoma neobremenjena z zgodovino projekta t. i. prenove Plečnikovega stadiona.

Z zavoda za varstvo kulturne dediščine pa so sporočili, da so bili z uvrstitvijo na seznam ogroženih objektov seznanjeni šele po obisku predstavnikov Evrope Nostre, tako da jim niso mogli predstaviti stališč konservatorske stroke. Poudarili so, da bo z izvedbo projekta prenove mogoče doseči, da se bo delo Jožeta Plečnika ohranilo v celoti. Načrtovani projekt je po njihovem in po mnenju različnih strokovnih služb s področja varstva kulturne dediščine, celo resornega ministrstva, edina možnost, da se začne prenova in se stadion tako ohrani. Namigovanje, da po izvedbi projekta ne bodo ohranjene vse varovane sestavine spomenika, je po njihovem napačno.

V prihodnje lahko tako pričakujemo sestanek predstavnikov Europe Nostre z različnimi stranmi. Marca pa bo znano, ali se bo Plečnikov stadion izmed 14 uvrstil med 7 najbolj ogroženih primerov evropske kulturne dediščine.

Plečnikov stadion med najbolj ogroženimi v Evropi

Obvestilo uredništva:

Mnenje avtorja ne odraža stališča uredniške politike RTV Slovenija.