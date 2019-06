Rafael Nadal in Roger Federer sta skupaj osvojila 38 grand slamov. Foto: Reuters

Trenutni števec najbolj pomembnih lovorik v svetu tenisa je dobro znan in dokumentiran:

20 - Roger Federer

18 - Rafael Nadal

15 - Novak Đoković

Njihovo trenutno razmerje vedno znova prebuja najbolj zanimivo vprašanje: kdo od trojice bo imel največjo številko ob koncu kariere?

Federer je na vrhu, a koliko naslovov si lahko še obeta tik pred 38. rojstnim dnem? Nadal je edini med velikani debi dočakal že kot najstnik, a najbolj realna napoved se zdi, da je zmožen osvojiti največ en slam na leto. Potem pa imamo še Đokovića, ki je sicer najmlajši, ima največji zaostanek, a hkrati je še sposoben nanizati tudi po tri slame zapored.

Zanimiv je njihov pogled na nabiranje slamov v odvisnosti od starosti.

Na X-osi je število osvojenih grand slamov, na Y-osi pa starost, ko je posamezni igralec trojice osvojil določeni grand slam. Kliknite na sliko za ogled v višji ločljivosti. Foto: MMC RTV SLO

Strm klanec pomeni dolg premor med dvema zaporednima naslovoma, Federer je tako izrazito dolgo čakal na 17. in 18. naslov, Nadal na 15., Đoković pa na 2. in 13. Vsak je torej imel vsaj eno daljšo krizo, a se vseeno vrnil na vrh.

Anketa za kolumno: Kdo bo imel ob koncu kariere največ grand slamov (v oklepaju je trenutno število)? — Slavko Jerič (@lavkeri) 09. junij 2019

A kako se bo končalo? Če bi sklepali po starosti, formi in telesni pripravljenosti, ima Đoković največ možnosti, da od tega trenutka do konca kariere osvoji največ slamov, a ima tudi največji zaostanek. Večkrat je že dokazal, da je v idealnem primeru sposoben osvajati po tri slame na leto. Petica tako ni slišati nekaj nemogočega. Nadal je najpogosteje omejen na Pariz, Federer pa se bliža koncu kariere, a je še vedno sposoben izjemnih dosežkov. Ne nazadnje, za ovinkom je njegov Wimbledon.

Ampak, je v resnici res najbolj pomembno, kdo bo končal na vrhu lestvice? Nepošteno je primerjati igralce iz različnih obdobij, omenjena trojica sicer igra v istem obdobju. Zanimiv je razmislek na Nadala, ko je bil po 12. pariški zmagi povprašan ravno o lovu na Federerjevo 20-ico. "Ima sosed večjo hišo? Ima večji televizor? Lepši vrt? Zaradi takih stvari se nima smisla jeziti. Tako ne gledam ne življenje. Ne obremenjujem se z vprašanjem, ali bom ujel Rogerja ali ne. Življenja ne gledam na ta način. Če bom do konca kariere še osvojil kak grand slam in se približal Rogerju, bo to neverjetno. Vsekakor se bom trudil in užival v tenisu, skušal bom nastopati na svoji najvišji ravni, potem pa bomo videli, kaj se bo zgodilo."

Ta pozitivni pogled na vprašanje je v resnici najbolj primeren. Resnici na ljubo ne gre iskati največjega med njimi, kot da je on edini vladar, vsi trije so ogromno dali športu in brez dvoma zaznamovali prvi desetletji tega stoletja.

Moč njihovega obdobja, iger, karizme in zapuščine bo zares čutiti šele, ko bo zadnji med njimi odložil lopar.