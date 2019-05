Design Biotop je platforma, ki promovira kreativno mišljenje kot odskočno desko za reševanje kompleksnih izzivov. Foto: MAO

Projekt Design Biotop so začeli pred šestimi leti predvsem z namenom kreativnega mišljenja kot odskočne deske za reševanje kompleksnih izzivov. Zagnal ga je dogodek, ki je obravnaval vlogo kreativnih procesov pri povezovanju različnih akterjev s področja javnega sektorja. Letos se posveča iskanju kreativnih in vključujočih rešitev za boljši ekonomski in socialni napredek mest, pri tem pa je ključnega pomena trajnostni razvoj. Ena od možnosti je vključevanje različnih obrobnih skupin in sosesk v oblikovanje strategij, ki so pomembne za dobrobit prebivalcev in okolja.

Že včeraj so Design Biotop 2019 uvedle delavnice za zaključene skupine, danes pa bo potekala za širšo javnost odprta konferenca, ki ji bodo sledile nove delavnice.

Na letošnji konferenci sodelujejo Anne Stenros, nekdanja glavna urbanistka finske prestolnice Helsinki, profesorja John A. Bruce in Anže Zadel iz newyorške umetnostne šole Parsons, profesorica Antje Steinmuller iz umetnostnega kolidža v Kaliforniji, umetniški direktor platforme Forecast Freo Majer, kolektiv Mostlikely in kooperativa Working with the 99 % (Ateliermob).

Konferenčni program in delavnice so namenjene vsem v polju oblikovanja, podjetništva, menedžmenta, javnega in zasebnega sektorja, arhitekture in oblikovanja, profesionalcem sistemskega reševanja problemov in tudi drugim interesentom.