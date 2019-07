Člani gledališkega kolektiva Mystorin so svojo predstavo Seven umestili na sedem nadstropij avtobusne postaje in nakupovalnega središča. Foto: Reuters/Corinna Kern

Sedemnadstropni kaos prizidkov in temačnih hodnikov je novodobna urbanistična mora - a v času nastanka se je obetalo, da bo avtobusna postaja hkrati sodobno nakupovalno središče in vozlišče za reko potnikov.

Talilni lonec

Danes je večina trgovin v nakupovalnem delu zaprta, iz labirinta prehodov in hodnikov pa je vzklila nova, eklektična mešanica stojnic in dogajanja. Na telavivski postaji boste tako, denimo, našli tržnico s filipinsko hrano, provizorično filipinsko cerkev, menjalnice denarja in založbo za ljudsko leposlovje v jidišu. Plesalci, ulični glasbeniki in akrobati postajo uporabljajo kot prostor za vaje in nastope, v njeni senci pa zavetje najdejo tudi številni brezdomci.

Raznolikost usod, ki se križajo na postaji, je odraz raznolikosti v soseski – v dotrajanih okoliških stolpnicah živijo predvsem priseljenci.

Dom si je na postaji ustvaril tudi gledališki kolektiv Mystorin. "Glavna avtobusna postaja je igrišče za domišljijo," je prepričana ena izmed članic, 40-letna Dana Forer. "Ko razsvetlimo temne prostore s svojimi nastopi, me prevevata radost in ustvarjalnost".

Lior Avshalem in Rotem Cohen, igralca gledališča Mystorin. Foto: Reuters/Corinna Kern

Zgradbe so kot ljudje

Tamar Lehman je 32-letna socialna delavka, ki prihaja na postajo vadit harmoniko in ples. "Ta stavba je podobna ljudem, s katerimi delam – na videz so popolnoma zmedeni, nerazumljeni in biarni. Ampak ko se naučiš malo več o posameznikih in njihovi strukturi, ko se seznaniš z njihovim notranjim svetom, z vso norostjo – takrat začneš videvati lepoto."

37-letna Merry Christ Palacios je negovalka s Filipinov, ki prihaja na postajo po nakupih in molit v provizorično cerkev. "To je poseben kraj, ker lahko na enem mestu dobim vse, kar potrebujem," je pojasnila – a dodala, da morajo obiskovalci med vijuganjem po postaji ves čas paziti na svoj telefon, torbico, denar in drugo lastnino.

Merry Christ Palacios postajo uporablja kot prostor molitve. Foto: Reuters/Corinna Kern

24-letna Stav Pinto svoje akrobatske sposobnosti uporablja pri delu z otroki s posebnimi potrebami; uči jih spretnosti za vsakdanje življenje. Sicer pa se ob ponedeljkih zvečer udeležuje srečanj "neformalne cirkuške skupine", v kateri nastopa s hulahop obročem. "Glavna postaja ima pridih čarobnosti, ki me spominja na temačen urbani gozd."

Sedeži opuščene kinodovrane v kletni etaži avtobusne postaje. Foto: Reuters/Corinna Kern

"To je prostor pustolovščin, kjer lahko spoznaš najrazličnejše ljudi in se srečaš z različnimi kulturami. Vsakič, ko se sprehodim skozi postajo, naletim na kak nov kotiček, ki je čisto drugačen od vseh drugih," je še povedala Stav Pinto.