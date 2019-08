Osrednje prizorišče je vsako leto na drugi lokaciji, kar je posebnost prireditve Vienna Design Week. Foto: Reuters

Letošnji Vienna Design Week bo potekal od 27. septembra do 6. oktobra. Kot je na nedavni predstavitvi v Moderni galeriji v Ljubljani povedal projektni vodja in sokurator festivala Gabriel Roland, so ponosni, da se Vienna Design Week ne odziva le na dogajanje na trgu, ampak pogosto sproža pobude. "Smo proaktivni, začenjamo razprave in smo v aktivnem dialogu z družbo o vlogi oblikovanja," je poudaril. V zadnjih letih je festival v desetih dneh ponudil okoli 200 dogodkov, lani so našteli kar 40.000 obiskovalcev.

Osrednje prizorišče je vsako leto na drugi lokaciji, kar je posebnost prireditve Vienna Design Week. Letos bo v Althan Quartierju v 9. dunajskem okrožju. Po Rolandovih besedah se spreminjajo tudi teme, ki se jim posvečajo.

Država v gosteh bo letos Finska. "Skandinavija je morda bolj kot kateri koli drugi del sveta razvila svoj lasten in prepoznaven slog, ki že desetletja vpliva na ves svet. Finska je pisala izjemna poglavja v zgodovini oblikovanja, tudi njen prispevek k sodobnemu oblikovanju je velikega pomena," so besede vodje tedna oblikovanja Lilli Hollein povzeli v sporočilu za javnost.

Dunaj bodo jeseni preplavili oblikovalski presežki. Foto: MMC RTV SLO/Regina Hügli

Tradicija z inovacijami

V sklopu Vienna Design Weeka ima osrednje mesto Passionswege, kjer se povežejo tradicija in inovacije. Kot je pojasnil Roland, vsako leto izberejo podjetja in oblikovalce ter jim ponudijo možnost, da razvijajo projekte, ki jih sicer ne morejo. Ti so v času sejma predstavljeni v njihovih delavnicah, kar je za obiskovalce vedno zanimivo, saj gre za prostore, kamor običajno nimajo vstopa.

Izpostavil je tudi sklop Stadtarbet, ki je namenjen projektom v polju družbenega oblikovanja. Zanj vsako leto s pomočjo razpisa izberejo pet ekip, ki prepričajo s svojimi projekti. Ti so, kot je poudaril, interaktivni in se trudijo aktivirati tudi tiste, ki sicer niso njihovo ciljno občinstvo.

Po lanskem uspehu sklopa Virtualna in obogatena resničnost bodo letos sklop posvetili oblikovanju računalniških igric, s čimer želijo nagovarjati tudi nove skupine občinstva, Vienna Design Week pa bo ponudil tudi sklop Urban Food & Design.

Sodeluje tudi Slovenija

Kot je povedal Roland, je na festivalu v zadnjih letih navzoča tudi Slovenija. Letos je Slovenski kulturno informacijski center SKICA na Dunaju povabil skupino Oloop, ki jo vodijo oblikovalke, umetnice in producentke Tjaša Bavcon, Jasmina Ferček in Katja Burger Kovič. Pod imenom Oloop delujejo od leta 2003, ko so ustanovile Zavod za sodobno tekstilno umetnost in oblikovanje z istim imenom.

Kaj najbolj pritegne obiskovalce?

Kateri izmed sklopov pritegne največ obiskovalcev, je po Rolandovih besedah težko reči. Ker ni vstopnine, je obiskovalce težje prešteti, pri projektih, ki se dogajajo na javnih površinah, je to toliko težje. Zagotovo pa je Passionswege, ki združuje naročene projekte z odkrivanjem novih prostorov in kjer je mogoče videti zelo neobičajne stvari, tisti, ki ga želijo številni obiskati najprej, je dodal.

Njihovo občinstvo je raznoliko. Ker je festival zrasel iz potrebe oblikovalske scene, da predstavi svoja dela, je morda namenjen predvsem profesionalcem na področju oblikovanja. Hkrati si želijo doseči širše občinstvo, kar jim je lani uspelo s sklopom Virtualna in obogatena resničnost.