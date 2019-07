Valcárcel, sicer sodelavec priznane švicarske arhitekturne pisarne Herzog & de Meuron v Baslu, je zmagal na natečaju pod okriljem platforme Future Architecture. V svojem projektu je grad Fužine interpretiral kot rezultat nalaganja različnih plasti, različnih arhitektur, ki so ga preoblikovale, zgodovine, elementov in različnih dejavnosti. Vse to je oblikovalo in spreminjalo tako videz zgradbe kot na njeno povezanost z okolico.

Future Architecture je prva vseevropska platforma za arhitekturo, ki jo je ustanovil Matevž Čelik in jo vodi Muzej za arhitekturo in oblikovanje. Platforma povezuje mlade talente v arhitekturi z vodilnimi evropskimi arhitekturnimi muzeji, bienali, galerijami, založbami in festivali. Foto: MAO

Intervencijo si je Valcárcel zamislil kot dodajanje nove plasti časa, a brez pregrobega poseganja v podobo grajske stavbe in njeno zgodovino. Želi si, so zapisali v MAO, da bi bila njegova intervencija v dialogu s prejšnjimi plastmi, obenem pa omogočila optimalen izkoristek dvorišča.

Za vroče mesece v letu je inštaliral senčila, zaščitne zavese za hodnike ob dvorišču in nekaj premičnih elementov: ozelenitev in pohištvo.

Svoj pristop Valcárcel pojasni s primerom iz domovine: "Po zaslugi Alda Rossija je Velika mošeja v Córdobi bolj zanimiva kot Alhambra v Granadi, zaradi njene rabe in oblike, kise je v primerjavi s fosilnim in trajnim značajem Alhambre stalno spreminjala."

Prenova je seveda morala upoštevati vse bolj pripekajočo vročino poletnih mesecev. Foto: MAO

Nagrajena tudi slovenski in japonski predlog

Na mednarodni natečaj, ki ga je direktor MAO in vodja platforme Future Architecture Matevž Čelik tematsko povezal z razstavo Prenavljamo!!!, je prispelo deset predlogov posameznikov in kolektivov za prenovo dvorišča. Strokovna žirija, ki jo je vodil koordinator platforme Milan Dinevski, je v sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije nagradila tri predloge in izbrala zmagovalca. Poleg zmagovalca so nagrado prejeli še PAN-PROJECTS, japonski arhitekturni dvojec, ki deluje na Danskem, in slovensko društvo Idrija 2020. Nagrajeni arhitekti bodo sodelovali v javnem pogovoru na večer odprtja, v soboto, 20. junija ob 18.00, vseh deset predlogov za prenovo pa boste lahko preučili na spremljajoči razstavi.