Razširitev muzeja, ki je stala 450 milijonov dolarjev, bo omogočila, da bodo v slovitem muzeju na leto lahko razstavili okoli 2400 del. Doslej je bila ta številka omejena na približno 1500 del.

Več kot četrtina del, ki bodo na ogled v prenovljenem muzeju, je bila zbirki dodana ne samo v zadnjem stoletju, ampak kar v zadnjih petih letih. Foto: NUK/Iwan Baan

Stavba v nenehnem preoblikovanju

MoMA je na tamkajšnji lokaciji v New Yorku od leta 1939, zaradi izjemnega naraščanja muzejske zbirke pa so zgradbo spreminjali že pred aktualnimi posegi, in sicer v letih 1950, 1962, 1980 in 2001.

Direktor galerije Glenn Lowry je dejal, da so tokrat prostore galerije razširili za tretjino, pri načrtu pa so sledili filozofiji prvega direktorja muzeja Alfreda Barra. "Barr si je muzej zamislil kot laboratorij, v katerega so vabljeni obiskovalci. Ti naj sodelujejo v eksperimentu opazovanja in razmišljanja o moderni umetnosti," je pojasnil Lowry. Dodal je, da je Barr razumel muzej kot delo v nastajanju, ki se spreminja in razvija tako kot moderna in sodobna umetnost.

Postavitev Yoko Ono v prenovljenem muzeju MoMA. Foto: NUK/Heidi Bohnenkamp

V muzeju so se znašli in nove prostore pridobili tako, da so prodali svojo zemljo za gradnjo luksuznega stolpa, v katerem bo muzej odslej uporabljal prva tri nadstropja, pa tudi z nekaj posegi v obstoječo muzejsko zgradbo. Prostore jim je uspelo razširiti na 15.329 kvadratnih metrov, v njih pa bodo letno odslej lahko razstavili kar 900 del več kot pred prenovo.

Odpravili zastareli kronološki sistem postavitev

Zanimivo spremembo bodo v muzeju uvedli tudi v načinu razstavljanja del, ki bodo namesto po obdobjih nastanka na ogled po temah. Teme in dela bodo v galeriji zamenjali na pol leta, kljub vsemu pa bodo ključna dela, ki jih hrani MoMA, kot so Lokvanji Clauda Moneta ali Avignonske gospodične Pabla Picassa, na ogled ves čas.