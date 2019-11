Piranski dnevi arhitekture so mednarodna arhitekturna konferenca z eno najdaljših tradicij na svetu. Foto: Radio Koper/Andrej Šavko

Zgodovina ni vedno le brisala vsega predhodnega in rezala vezi s preteklostjo, ampak staro pogosto vpleta v novo, se pri njem navdihuje in poznano preoblikuje ter prikroji svojemu času in okusu. Slojevitost plasti in elementov pogosto razkrivajo življenje naše dediščine in naših prednikov, zapisano v arhitekturo.

Tako ostajajo naše vezi s prostorom in preteklim časom žive, ustvarjajo našo identiteto in nam obenem omogočajo našo drugačnost in razvoj. Kot so zapisali organizatorji, se bodo konferenci zato spraševali, kako živeti s preteklostjo in v preteklosti danes, zakaj jo sploh ohraniti ter kako vnašati vanjo naš čas, jo prilagajati, transformirati, interpretirati ali ponovno uporabiti.

Piranski dnevi so z začetkom v letu 1983 mednarodna arhitekturna konferenca z eno najdaljših tradicij na svetu. Njen namen je ovrednotiti tekoče arhitekturne trende in predstaviti najbolj inovativne ideje arhitekturne in prostorske produkcije. Piranski dnevi arhitekture predstavljajo in spodbujajo kakovostno sodobno arhitekturo, ki skozi razumevanje in spoštovanje geografskega in kulturnega konteksta ohranja identiteto in kulturno raznolikost.

V sklopu konference bodo drevi v razstavišču Monfort v Portorožu podelili tudi mednarodne arhitekturne nagrade Piranesi, ki nosijo ime po italijanskem umetniku iz 18. stoletja Giovanniju Battisti Piranesiju. Nagrada je namenjena najboljšim arhitekturnim realizacijam, ki so nastale v zadnjih dveh letih na območju srednje Evrope.

Za nagrado Piranesi tekmuje 50 arhitekturnih realizacij in 32 študentskih projektov. Poleg osrednje nagrade bodo mednarodna žirija podelila še dve častni priznanji in študentsko častno priznanje.