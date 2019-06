V tednu okoli svetovnega dneva art nouveauja (10. junija) v vseh partnerskih mestih mreže RANN (Reseau Art Nouveau Network) potekajo najrazličnejši dogodki – razstave, predavanja ter vodeni sprehodi po mestih in muzejskih zbirkah. Foto: Turizem Ljubljana

Antoni Gaudi (1852–1926) in Odön Lechner (1845–1914) veljata za dva izmed najbolj karizmatičnih artnouveaujevskih arhitektov, ki sta na različnih koncih Evrope umetnost popeljala v novo stoletje.

Praznovanje svetovnega dneva art nouveauja v Ljubljani Seznam dogodkov med 6. in 16. junijem najdete tukaj.

Kako proučevati, varovati in vrednotiti novo umetnost?

Ideja o praznovanju svetovnega dneva se je leta 2013 porodila sodelavcem madžarske revije Art Nouveau Magazine. Vse dejavnosti, povezane s tem dnevom, usklajujeta mednarodna mreža Reseau Art Nouveau Network – RANN v Bruslju in Ruta del Modernisme v Barceloni, katerih članica je tudi Ljubljana.

Ena znamenitejših zgodnjih stvaritev art noveauja v Ljubljani je Zmajski moost iz leta 1901. Foto: BoBo

Mreža RANN je bila ustanovljena leta 1999 v Bruslju. Njene ključne naloge so proučevanje, varovanje in vrednotenje nove umetnosti – art nouveauja, ki je na prelomu 19. in 20. stoletja zaznamovala meščansko družbo na vseh umetnostnih področjih, od arhitekture, slikarstva, kiparstva in umetne obrti do gledališča in glasbe.

V mrežo je danes povezanih že 22 evropskih mest z bogato dediščino art nouveauja, od leta 2014 je tudi vpisana na seznam kulturnih poti Sveta Evrope.

Vzpostavitev lokalne mreže Art nouveau Ljubljana

Lani pa so se ljubljanske ustanove Mestna občina Ljubljana (Mol), Mestni muzej Ljubljana, Narodni muzej Slovenije, Narodna galerija, Muzej za arhitekturo in oblikovanje, oddelek za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete, Urbanistični inštitut RS in ljubljanska območna enota Zavoda za varstvo kulturne dediščine povezale v lokalno mrežo Art nouveau Ljubljana.

Detajl s secesijske palače, v kateri so leta 1903 odprli prvo ljubljansko veleblagovnico. Foto: BoBo

Odločitev je bila sprejeta, da bi te ustanove skupaj in v skladu s svojimi pristojnostmi sodelovale pri delovanju mednarodne mreže RANN in izvajale njene ključne naloge na lokalni ravni.

Secesijski duh pročelij Ljubljane

Še pred uradnim odprtjem praznovanja bo ob 16. uri v Zgodovinskem atriju Mestne hiše doživela odprtje fotografska razstava Blaža Zupančiča, naslovljena Secesijski motivi na ljubljanskih hišah.

Praznovanje, ki ga bodo ob 17. uri odprli v Mestnem muzeju Ljubljana, prinaša niz dogodkov, s katerimi želijo med ljudmi okrepiti zavest o kulturnih vrednotah in evropski razsežnosti te dediščine. Na odprtju bo zbrane nagovorila vodja oddelka za kulturo na MOL-u Mateja Demšič, zatem bo Breda Mihelič predstavila dvajsetletje Ljubljane v mednarodni mreži RANN, Karel Pollak pa bo spregovoril o prenovi secesijske dediščine v okviru programa Ljubljana – moje mesto.