Nekdanja Zadružna gospodarska banka na Miklošičevi ulici je ena najznamenitejših ljubljanskih stavb. Leta 1921 jo je zgradil arhitekt Ivan Vurnik, velja pa za enega najlepših primerov arhitekture narodnega sloga. Foto: BoBo

Vurnikove dneve V organizaciji Centra arhitekture Slovenije bodo odprli danes ob 18.00, sledilo pa bo odprtje razstave o zasnovi sodobnih mašnih plaščev po navdihu umetniških del zakoncev Vurnik.

Posamezne prireditve Vurnikovih dni so sicer stekle že pred današnjim uradnim odprtjem. Tako je 23. maja fotograf Miran Kambič predaval o arhitekturni fotografiji, v sredo pa so v radovljiškem domu starostnikov pekli Vurnikove piškote.

Uradnemu začetku prireditve bo sledilo odprtje razstave z naslovom Zasnove sodobnih mašnih plaščev po navdihu umetniških del zakoncev Vurnik, ki bo ob 18.30 v Galeriji Šivčeva hiša. Razstava je nastala v sodelovanju z Oddelkom za tekstilstvo Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v Ljubljani.

Praznovanje se bo nadaljevalo z razglasitvijo zmagovalcev in odprtjem razstave del Vurnikovega fotografskega natečaja, ki letos poteka prvič. Podelili bodo tudi drugo Vurnikovo študentsko nagrado za perspektivnega študenta arhitekture ali urbanizma.

Na izlet po arhitektovih stopinjah

V radovljiški graščini bo 6. junija koncert komornih skupin in podelitev priznanj najboljšim učencem Glasbene šole Radovljica, 8. junija pa bo že šesto leto zapored organizirana Vurnikova pot. Ta bo tokrat vodila na Dolenjsko, vodil pa jo bo arhitekt Robert Potokar. Znova bodo letos izvedli tudi nekaj Vurnikovih poti iz preteklih let, in sicer 12. junija v Radovljici, dan zatem v Mariboru in 15. junija v Ljubljani.

Ivan in Helena Vurnik: Krilni tabernakelj v župnijski cerkvi v Radovljici. Foto: Narodna galerija

Sredi junija bodo vsi učenci sedmih razredov osnovnih šol v radovljiški občini deležni brezplačnih delavnic Igriva arhitektura: Ivan in Helena Vurnik. Življenje in delo zakoncev Vurnik pa bodo spoznali tudi na predavanju in na vodstvu po razstavi.

Konec meseca bo Linhartov oder na vrtu Šivčeve hiše pripravil še recital z naslovom France Vurnik: Vsezavedanje, v Vili Podvin pa bodo tudi letos ves junij v okviru Okusov Radol'ce pripravljali degustacijski Vurnikov meni.

Z Vurnikovimi dnevi v Radovljici vsako leto obeležujejo spomin na delo in življenje enega največjih slovenskih arhitektov Ivana Vurnika, ki se je rodil pred 135 leti, 1. junija 1884 v Radovljici, kjer je preživel del življenja in tam leta 1971 tudi umrl.

Poleg Jožeta Plečnika in Maksa Fabianija velja za utemeljitelja slovenske moderne arhitekture in urbanizma, zaslužen pa je tudi za ustanovitev Oddelka za arhitekturo na Tehniški fakulteti v Ljubljani. Ustvarjal je v času secesije in ekspresionizma, večino del v sodelovanju s svojo ženo, slikarko in oblikovalko Heleno Kottler Vurnik.