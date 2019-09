Gre za serijo dogodkov, na katerih svoje izkušnje delijo uveljavljeni slovenski ustvarjalci in podjetniki v kulturnem in kreativnem sektorju.

Boštjan Vuga in Jurij Sadar sta Biro Sadar + Vuga ustanovila leta 1996. Foto: Val 202

Tokrat so torej v goste povabili predstavnike arhitekturnih birojev Ofis arhitekti, Bevk Perović arhitekti in Biro Sadar + Vuga.

Kratkim uvodnim predavanjem je sledil pogovor z gosti, ki ga je moderirala Mika Cimolini, programska vodja Centra za kreativnost. Gosti so predstavili organizacijo poslovanja v arhitekturi, razvoj blagovne znamke in druge pomembne vidike podjetništva na področju arhitekture. Dogodek je sklenilo druženje ob glasbeni spremljavi DJ Junzija in videopodobi MIDI generatorja.

Rok Oman in Špela Videčnik sta arhitekturni biro Ofis ustanovila leta 2001, po tistem, ko sta zmagala na natečaju za prenovo Turjaške palače v Mestni muzej Ljubljana. Od takrat so v biroju izvedli več javnih projektov, stadionov, stanovanjskih in večstanovanjskih objektov ter hotelov in poslovnih objektov v Sloveniji, Franciji, Rusiji, Španiji in drugod, za katere so prejeli več mednarodnih priznanj.

Vasa Perović in Matija Bevk sta biro Bevk Perović arhitekti ustanovila leta 1997. Od takrat sta izvedla več kot 30 objektov stanovanjske in večstanovanjske gradnje ter izobraževalne, verske in druge objekte v Sloveniji, Belgiji, Avstriji in na Češkem. Med pomembnejšimi zmagami na natečajih so projekt za Islamski verski in kulturni center v Ljubljani, NUK II in Drama. Za projekt prenove Oddelka za matematiko Fakultete za fiziko in matematiko v Ljubljani so prejeli posebno omembo za mlade arhitekte - nagrado Mies van der Rohe leta 2007.

Boštjan Vuga in Jurij Sadar sta Biro Sadar + Vuga ustanovila leta 1996 po zmagi na natečaju za objekt Gospodarske zbornice Slovenije. Od ustanovitve so v biroju izvedli več javnih objektov, stadionov, izobraževalnih in poslovnih objektov ter stanovanjskih in večstanovanjskih objektov v Sloveniji, Rusiji, Belgiji in drugod.

Dogodki pod naslovom Prenos veščin v MAO mesečno potekajo v organizaciji Centra za kreativnost.