Foto: BoBo

Pikalo je dejal, da gre za pomemben korak, a poudaril, da "bodo zadovoljni šele, ko bo hiša stala".

Novi prostori so zasnovani zelo dinamično

Minister je izrazil upanje, da bodo že prihodnje leto pridobili gradbeno dovoljenje in pozneje še vso nadaljnjo dokumentacijo za projekt. Ob tem je spomnil na vrsto let čakanja na novi NUK, saj je bil sistemski zakon o gradnji univerzitetne knjižnice v Ljubljani sprejet že leta 1994.

Foto: BoBo

NUK 2 bo po Pikalovih besedah "ključen prostor, s katerim se bo lahko narod ponašal in v katerem bo nacija pokazala, kar ima intelektualnega na ogled". Novi prostori, ki so zasnovani zelo dinamično, bodo po ministrovih napovedih namenjeni "najbolj aktivnim aktivnostim". Novi center znanja bo tako omogočil več prostora za demokratično izmenjavo mnenj oziroma različnih pogledov in za nove oblike sodelovanja.

Zoran Poznič: "Končno"

Pikalo se je zahvalil ministrstvu za kulturo, ki je pomagalo zagotoviti del sredstev za projekt gradnje NUK 2. Minister Zoran Poznič je bil ob dopoldanskem podpisu pogodbe kratek. "Končno," je dejal. Prepričan je, da je to začetek dolge, a prave poti.

Celotna projektna dokumentacija je vredna okoli dva milijona evra. V letu 2013 so že poravnali stroške 350.000 evrov za idejni načrt. Tako je današnja pogodba po Pikalovih besedah vredna okoli 1,6 milijona evrov, od tega je 200.000 evrov prispevalo ministrstvo za kulturo, drugo pa gre iz postavk ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Foto: BoBo

Več možnosti financiranja

Celoten projekt NUK 2 je ocenjen na 50 milijonov evrov. Pikalo pravi, da obstaja več možnosti financiranja. Prva predvideva obnovitev zakona o NUK-u iz leta 1994, druga možnost so evropska sredstva, tretja pa sredstva iz t. i. Junkerjevega sklada, je naštel. Verjetno pa bo "finančna konstrukcija na koncu mešana", razmišlja Pikalo, ki ni želel napovedati leta, ko bo NUK 2 dejansko stal.

Zasnova arhitekturnega načrta za NUK 2 je nastala v biroju Bevk Perović arhitekti in je bila izbrana na natečaju za novi NUK leta 2012. NUK 2 bi postal del mozaika univerzitetnega mesta, v katerem bi NUK arhitekta Jožeta Plečnika predstavljal nacionalni simbol, NUK 2 pa bi lahko dobil drugačno vlogo, lahko bi postal fokus prihodnjega razvoja družbe.