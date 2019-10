Marsikaterega krasijo podobe znanih umetnikov, kot so Franz Lenhart, Ivan Vavpotič in Božidar Jakac.

Janez Trpin (1908‒1973), Slovenija, 1939, Museo Nazionale Collezione Salce, Treviso; inv. št.: 16262 (11_B_p). Foto: Museo Nazionale Collezione Salce, Treviso

Razstava z naslovom Slovenija na plakatih zbirke Salce (Treviso, Italija) predstavlja izbor plakatov iz 20. stoletja, ki jih hrani Narodni muzej Zbirka Salce iz Trevisa. Omenjeni muzej hrani zbirko oglaševalskih grafik, ki obsega okrog 25.000 plakatov. Dela je zbiral Nando Salce (1878-1962) in jih z oporoko podaril italijanski državi, so zapisali na Italijanskem inštitutu za kulturo.

Foto: Museo Nazionale Collezione Salce, Treviso

V Ljubljani predstavljen izbor te obsežne dediščine predstavlja dela, ki so večinoma nastala v obdobju med dvema vojnama. Predstavitev dokumentira mednarodno difuzijo na številnih sejmih in prireditvah kot tudi percepcijo številnih slovenskih naravnih lepot in živahnost lokalnega oglaševalskega prostora. Postavitev tako ponuja tudi zanimiv vpogled v promocijo, ki jo je Slovenija izvajala predvsem na področju naravnih virov in trgovine.

Ratomir Pešić, Bled Jugoslavija, 1958, Museo Nazionale Collezione Salce, Treviso; inv. št.: 11148 (3_B_h). Foto: Museo Nazionale Collezione Salce, Treviso

Na ogled je med drugim delo v Italiji živečega avstrijskega umetnika, slikarja in risarja Franza Lenharta, enega pomembnejših predstavnikov oglaševalskih plakatov v Italiji v prvi polovici 20. stoletja. Tu so plakati umetnikov Argia Orella, Glauca Cambona in Uga Flumianija. Na ogled so med drugim tudi dela Ivana Pengova, arhitekta, učenca Jožeta Plečnika Hermana Husa in slikarja Božidarja Jakca.

Del razstave je posvečen oglaševanju industrijskih izdelkov. Na ogled so plakati Janeza Trpina za pivo Union iz let 1933 in 1941, parfumerije Gregorić Petra Kocjančiča ter anonimni plakati za pralna mila Perion in prestižne klobuke znamke Piccadilly. Razstavljeni so tudi plakati, ki v slovenščini, hrvaščini, italijanščini, nemščini in francoščini oglašujejo Mednarodni vzorčni sejem v Ljubljani, ter še vrsta drugih podob v različnih jezikih, ki promovirajo različne prireditve, srečanja in kongrese.

Razstava bo na ogled do 12. januarja, odpira pa jo italijanski veleposlanik v Sloveniji Paolo Trichilo.