Ana Frank se je rodila 12. junija 1929 v Frankfurtu v Nemčiji, danes bi dopolnila 90 let. V času nemške okupacije Nizozemske se je družina, da je ne bi odpeljali v taborišča smrti, skupaj s še nekaterimi skrivala na podstrešju hiše v Amsterdamu. Potem ko so njihovo skrivališče odkrili, so jo sprva poslali v nemško koncentracijsko taborišče Auschwitz, nato pa so jo skupaj s sestro Margot premestili v taborišče Bergen-Belsen, kjer je februarja 1945, tik pred koncem 2. svetovne vojne, umrla zaradi tifusa. Stara je bila 15 let. Foto: EPA

Ana Frank je za 13. rojstni dan dobila dnevnik, v katerega je začela zapisovati dogodke, pa tudi svoja občutja in misli. Njen oče, edini član družine Frank, ki je vojno preživel, je hčerin dnevnik objavil leta 1947. Knjigo so prevedli v 70 jezikov in velja za enega najbolj ganljivih pričevanj vojne. Tudi zgornji citat je iz tega dnevnika.