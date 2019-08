Boris Pahor

1913

Ljubljana - MMC RTV SLO

Zamejski pisatelj Boris Pahor, pričevalec fašističnega nasilja nad Slovenci v Italiji, 26. avgusta slavi 106. rojstni dan. Na slavju v knjigarni Konzorcij je doživeto pripovedoval o svojem življenju in spodbudil k učenju zvestobe slovenski identiteti. Foto: BoBo

Me ustavijo in mi stisnejo roko: "Sem vas videl na televiziji." A jaz sem se naveličal in jim odgovorim: Raje imam, da bi brali moje knjige, kot da ste me videli na televiziji. Vsakega spravim v zadrego, ker se mi ne more zlagati, da me je bral.