Leta 1969, ko so se ti umori zgodili, je bil čas svobodne ljubezni, upanja, veliko novih idej je bilo v zraku. Ko so se ti dogodki zgodili, se je na streznjujoč način pokazala temačna plat človekove narave. To je bil ključni trenutek izgube nedolžnosti tistega časa in mislim, da film to zelo lepo prikaže.

Brad Pitt je na tiskovni konferenci po canski premieri filma Bilo je nekoč v Hollywoodu namesto Quentina Tarantina odgovarjal na vprašanje o nasilju nad ženskami, ki smo mu priča v filmu. Foto: Reuters