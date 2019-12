Brigitte Bardot

1934-

MMC RTV SLO

Svojo lepoto in mladost sem namenila moškim. Svojo modrost in izkušnje bom namenila živalim, je nekoč dejala legendarna igralka in goreča borka proti nasilju nad živalmi.Foto: EPA

Človeška krutost ne pozna meja in potrebnega je ogromno poguma in volje, da bi lahko drugi razumeli, da so tudi živali iz mesa in krvi, da trpijo enako kot mi in si zaslužijo enako mero spoštovanja.