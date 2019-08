medtem ko ona vlada v Louvru / in zbira prah, / jaz vse dni / odkrivam sonce / in si med vulkanskimi / dolinami / in ostanki vojne / ogledujem obljubljeno deželo.

Pesnica, prozaistka, esejistka, prevajalka in borka za socialno pravičnost Claribel Alegría se je rodila 12. maja 1924 kot María Clara Isabel Alegría Vides v Estelí v Nikaragvi, kasneje pa je živela v izgnanstvu v salvadorskem kraju Santa Ana.. Njen oče, Daniel Alegría, je bil nikaragovski zdravnik in podpornik revolucionarja Augusta Césarja Sandina (1895–1934). Foto: EPA

Zgornja pesem z naslovom Ars Poética je iz pesniške zbirke Več kakor zloščen kamen, ki je v izšla lani pri založbi KUD Police Dubove v prevodu Taje Kramberger.