Dane Zajc

(1929‒2005)

Ljubljana - MMC RTV SLO

Pesnik, dramatik, esejist in mladinski pisatelj Dane Zajc je slovensko literaturo zaznamoval že s pesniškim prvencem Požgana trava (1958), ki ga je določal izvirni jezik, temelječ na bogati metaforiki. Velja za enega osrednjih likov slovenske dramatike, v katero je vpeljal izvirni model poetične drame. Foto: BoBo

Dež, obdrži me v vodi. / Pokrij me s klobukom vode. / A ne daj mi govoriti. / Zakleni me pred mano, dež.