David Cronenberg

(1943)

Ljubljana - MMC RTV SLO

Leta 1943 v Kanadi rojeni režiser in scenarist David Cronenberg je kariero začel v šestdesetih letih in si do devetdesetih prislužil kultni status. Med njegovimi najbolj znanimi in uspešnimi filmi so Smrtne obljube, Senca preteklosti, Muha in Golo kosilo. Foto: EPA

Vsi stereotipi se izkažejo za resnične. To je grozljivo v življenju. Vse stvari, proti katerim si se boril v mladosti ... počasi ugotoviš, da so to stereotipi prav zato, ker so resnični.