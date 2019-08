Ne zato, da bi bil do njih pokroviteljski in učiteljski, da bi zviška zrl nanje in jim dal vedeti, kako neizkušeni in nespretni so, ampak zato, ker je v temelje civilizacije, ki ji pripadam, vgrajeno nekaj skrivnostnega, kar označuje beseda izročilo.

Denis Poniž je slovenski pesnik, dramatik in literarni zgodovinar. Od leta 1988 do upokojitve je bil profesor za zgodovino evropske in slovenske dramatike na AGRFT v Ljubljani. Foto: Marko Golja

Zgornji citat je iz dela Sedem esejev za sedemdeset let, ki je izšlo lani pri založbi Celjska Mohorjeva družba.