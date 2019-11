Kar pa ne pomeni, da ne bi mogli nikoli več obiskati Jesseja in Celine – včasih se o tem pogovarjamo.

Foto: Kolosej

Po romancah Pred sončnim vzhodom in Pred sončnim zahodom smo leta 2013 še tretjič srečali Celine in Jesseja, ki se po devetih letih zveze znajdeta pred novo ljubezensko preizkušnjo, morda celo razhodom. Celotno trilogijo sta igralca Ethan Hawke in Julie Delpy soustvarjala skupaj z režiserjem Richardom Linklaterjem.