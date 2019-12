Zdi se mi neverjetno, da se roza ženski najprej pripisuje, če pa ji je všeč in jo zavestno uporablja, ironično ali ne, pa to postane problem. Za naslovko sem vztrajala pri močni roza zato, da je čim bolj opazna in vpadljiva, da se ne skriva.

Eva Mahkovic je dramaturginja v Mestnem gledališču ljubljanskem. Letos je izdala literarni prvenec Na tak dan najbolj trpi mastercard, zbirko FB-zapisov, v katerih se prepletata poezija in proza. V spletnem izvirniku je statuse objavljala na svojem profilu na Facebooku med decembrom 2016 in aprilom 2019. Foto: Sandi Fišer

