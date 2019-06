George R. R. Martin

(1948)

Internet je strupen na način, kot nekdanja kultura fanzinov in skupnosti oboževalcev nikoli niso bile. Seveda so obstajala nesoglasja in spori, ampak nič ni bilo podobno norosti, ki smo ji priča na internetu.